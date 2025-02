Medici cubani ancora indispensabili per i tre ospedali vibonesi: l’Asp rinnova per un altro anno i contratti di 17 professionisti

Sono in scadenza al 28 febbraio i contratti dei 17 medici cubani che fanno parte del secondo contingente arrivato in soccorso della sanità vibonese all’inizio dello scorso anno. I professionisti centroamericani avevano preso servizio il primo marzo del 2024, qualche giorno fa l’Asp ha deciso di rinnovare per altri dodici mesi i contratti, a tempo pieno e determinato. Una «proroga senza soluzione di continuità» – si legge nella delibera firmata a fine gennaio dalla triade commissariale che regge l’Asp di Vibo dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose -, «considerata la perdurante grave carenza di personale medico nei vari Servizi/Unità operative di questa Azienda».

Individuati anche i costi di tale operazione: la commissione straordinaria ha infatti altresì deliberato di «quantificare in complessivi € 1.500.000,00 la complessiva spesa presunta, per competenze, per oneri, per Irap, da imputare sui competenti conti di bilancio dando atto, altresì, che la stessa rientra nella programmazione del costo del personale anno 2025». Per quanto riguarda l’assegnazione nei reparti, «per ciascuno dei sanitari – si legge nella delibera – resta, al momento, invariata», fatte salve «eventuali successive diverse assegnazioni per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali».

La presenza e l’apporto dei medici cubani continuano dunque a essere indispensabili per garantire l’assistenza e il funzionamento delle strutture sanitarie del territorio e nello specifico nei tre ospedali della provincia. I diciassette camici bianchi in questione, che oggi vengono rinnovati per un altro anno, non sono i soli medici cubani in servizio nelle corsie degli ospedali di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno. I primi ad arrivare, in nove, hanno messo piede nei presidi vibonesi ad agosto 2023: i loro contratti sono stati prorogati nell’estate 2024 per ulteriori dodici mesi.

I più sono impiegati nei Pronto soccorso, ma non solo: allo Jazzolino i medici cubani lavorano anche ad esempio in Ginecologia, Pediatria, Cardiologia e Malattie infettive; a Tropea pure in Medicina e Anestesia e a Serra San Bruno in Medicina.