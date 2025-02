Asp e Ordine dei medici e odontoiatri insieme per creare a Vibo l’ambulatorio solidale: «Sinergia per aiutare i cittadini più deboli»

Il commissario Vittorio Piscitelli ha incontrato una delegazione dei professionisti vibonesi guidata da Enzo Natale per avviare insieme nuovi programmi di assistenza ai pazienti in condizioni disagiate

L’Ordine dei medici di Vibo Valentia e l’Asp hanno avuto un incontro a palazzo ex Inam per intensificare la collaborazione e affrontare le criticità del sistema sanitario provinciale. Dal vertice tenutosi è emersa l’intenzione dell’Asp di creare, assieme all’Ordine, programmi sulla cooperazione e aiuto al paziente anche in condizioni di disagio. Come la creazione di un ambulatorio solidale, dedicato alla fascia di popolazione in difficoltà sociale ed economica. «Il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri, Enzo Natale, e il presidente della Commissione straordinaria dell’Asp di Vibo, Vittorio Piscitelli, delineano nuove strategie per far uscire Vibo Valentia dalla morsa della emergenza sanitaria». È quanto si apprende in un comunicato stampa, diramato a margine del vertice dell’Ordine stesso «che riafferma la propria disponibilità a mantenere il proprio ruolo centrale nella pratica deontologica di un’attività sempre più coinvolgente del sistema sanitario vibonese, attraverso un innovato percorso culturale ed etico caratterizzato da idonee e avanzate scelte strategiche e nuove energie in linea con i programmi sulla cooperazione per sviluppare iniziative comuni».

A darne conferma «l’operativo incontro avvenuto tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio dell’Ordine, presieduto da Enzo Natale e costituito anche da Raffaele Bava (vicepresidente), Francesco Arena (segretario) e Stefania Barone (tesoriere) e dal presidente della Commissione straordinaria dell’Asp, Vittorio Piscitelli, che opera con la stretta collaborazione dei sub commissari Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino, direttore di Azienda Zero a Catanzaro. Non è casuale che l’Ordine – prosegue il comunicato – abbia deciso di promuovere questo primo efficace contatto con il massimo responsabile dell’Azienda sanitaria provinciale per dare il via a un necessario e inderogabile progetto di collaborazione, che va oltre l’impegno delle parti, e che mira a costruire un più intenso rapporto tra lo stesso Ordine e l’Asp, quest’ultima alle prese con la necessità di aiutare lo stesso sistema sanitario vibonese a superare le criticità odierne e garantire ai cittadini il pieno rispetto del diritto alla salute».

Per il presidente Natale «i medici e tutti gli operatori della sanità vibonese continuano a svolgere con professionalità, competenza, impegno e alto senso di responsabilità l’attività di tutti i giorni, avendo l’unico obiettivo di curare ed assistere il cittadino della provincia di Vibo Valentia. Ecco perché – ha avvertito il presidente dell’Ordine – occorre rinsaldare un più appropriato rapporto di fiducia tra medico e paziente, stabilendo una nuova alleanza terapeutica fondamentale per garantire gli effetti di una cura efficace e rispettosa. In modo particolare, nel periodo legato alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del presidio ospedaliero “G. Jazzolino”, durante il quale potrebbero intervenire disagi per tutti, dagli operatori sanitari ai pazienti. Senza dimenticare l’indispensabile accortezza di coinvolgere in questo momento di forte condivisione sociale il cittadino, che permane al centro di ogni iniziativa a beneficio di un nuovo modo di fare sanità a Vibo Valentia e provincia».

Il commissario Piscitelli da parte sua, concordando sugli obiettivi, ha affermato anche come «i pazienti, se ben informati e in pieno rapporto di collaborazione con il medico, non potranno non rafforzare anche la fiducia nel sistema sanitario e nelle istituzioni governative; se è vero che la fiducia nelle istituzioni gioca un ruolo decisamente cruciale. La Commissione in questa ottica è pienamente impegnata a perseguire un’intensa e qualificata collaborazione con l’Ordine dei medici e chirurghi di Vibo e le associazioni professionali. Il rapporto di fiducia tra medico e paziente e istituzione sanitaria – ha sottolineato Piscitelli – è interconnesso con il contesto sociale e richiede una comprensione profonda delle dinamiche culturali, economiche e istituzionali».