Nasce il primo Nucleo di coordinamento provinciale di Salute pubblica: a Pizzo l’incontro con gli altri comitati territoriali

Nasce il nucleo del Coordinamento provinciale del Fronte di salute pubblica. Il neo sodalizio è stato ufficializzato a Pizzo lo scorso 15 febbraio con l’intento di sostenere in maniera civile quanto decisa la tutela del diritto alla sanità pubblica nel comprensorio.

La nascita dopo l’incontro con i comitati territoriali

Un’altra iniziativa portata avanti dal Comitato di salute pubblica di Pizzo rappresentato dal suo presidente Giuseppe De Caria, senza dimenticare i membri del consiglio direttivo Saverio Consiglio, Pino Granatiero, Giorgio Fanello, Gerardo Parisi e Toni Ricciuto. All’incontro di due giorni fa, comunque, erano presenti anche altri importanti Comitati del territorio vibonese che si sono sempre battuti in favore della salute cittadina. Tra questi: l’associazione Difesa Diritti del Territorio di Nicotera con il suo presidente Mimmo Pagano e Giuseppe D’Aloie, il Comitato Pro ospedale di Tropea rappresentato da Peppino Romano, l’Osservatorio Civico Città Attiva di Vibo Valentia rappresentato da Daniela Primerano, Ornella Grillo, Francesca Guzzo e il presidente del sodalizio ArtigianFamiglia Domenico Malferà. Tutti, all’unanimità, hanno espresso la volontà di unire le forze per rivendicare il diritto alla salute e alla sanità pubblica.

L’iniziativa è destinata ad allargarsi

Il Coordinamento provinciale di Vibo Valentia rappresenta un’importante novità: è il primo ad essere ufficializzato ma il progetto è destinato ad allargarsi dal momento che nei prossimi sei mesi sarà resa pubblica la nascita di altri Coordinamenti non solo territoriali ma anche regionali con il coinvolgimento di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Crotone. Insomma, stavolta non si tratta dell’ennesima promozione di un comitato ma di un vero e proprio Fronte organizzato a livello regionale in comitati comunali di salute pubblica e in coordinamenti provinciali di salute pubblica. A breve, inoltre, è previsto un incontro con l’Asp e con l’attuale terna commissariale.