L’ex sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano in terapia intensiva: «Pensavo fosse una semplice influenza e invece…»

«Una semplice influenza, senza particolari sintomi, e poi ti ritrovi ricoverato in terapia intensiva in cardiologia per una miocardite e pericardite». L’ex sindaco di Stefanaconi nonché ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, dall’ospedale Jazzolino dove si trova ricoverato racconta la sua “disavventura”.

«Una febbre persistente, con debolezza e inappetenza, che pensavo fosse una normale influenza, se non mi avesse spinto a fare ricorso al pronto soccorso dell’ospedale non so come sarebbe potuta andare. Anche perché – spiega sui social l’ex amministratore – non avevo particolari sintomi, quali dolori al petto o all’addome, tipici di questa patologia, quindi se non fosse stato per l’insistenza di mia madre e della mia dottoressa avrei atteso che mi passasse naturalmente la febbre».

Ringraziamenti al reparto di Cardiologia

«Questa mia esperienza – aggiunge Solano – vuole essere da monito per chi si dovesse trovare nella mia stessa situazione: non trascurate il protrarsi di sintomi che apparentemente sono influenzali». Parole di ringraziamento sono state indirizzate infine ai medici e sanitari in servizio nel nosocomio cittadino: «Da oggi inizio a stare meglio anche grazie ad un eccellente reparto di cardiologia, che con grande umanità e professionalità riescono ancora a tenere alto il nome della sanità a Vibo, nonostante le tante difficoltà che anche le mie orecchie hanno sentito in questi giorni».