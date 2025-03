A Serra San Bruno associazioni, amministratori e comitati danno vita a un coordinamento a difesa della sanità locale: «Tutti uniti»

I rappresentanti dei sodalizi scendono in campo a difesa dell’ospedale San Bruno: «Pronti a proteste eclatanti»

Una sanità in grado di dare risposte alla comunità. Ma anche la tutela dell’ospedale di Serra San Bruno e il diritto alla salute delle comunità montane. Partendo da queste argomentazioni, le associazioni, amministrazioni comunali e i comitati del comprensorio vibonese montano hanno deciso di convergere gli sforzi dando vita ad un coordinamento: «Sul tema del diritto alla salute e servizi sanitari del territorio – spiegano le associazioni – il territorio delle Serre si sta dimostrando molto unito». L’obiettivo è quello di riportare al centro della discussione lo stato in cui versa la sanità locale, la necessità di implementare mezzi e organici al fine di offrire servizi degni di un Paese civile. Una battaglia che il neo-coordinamento intende portare avanti senza sconti, non escludendo «proteste eclatanti anche alla Cittadella».

L’assemblea pubblica a Serra San Bruno

Proprio nelle scorse ore, a Serra San Bruno si è tenuta l’assembleapubblica alla presenza dei rappresentanti di associazioni, comitati, amministrazioni comunali, movimenti politici e gente comune, accomunati dalla ferma volontà di spendersi per il diritto alla salute nel comprensorio delle Serre «e in difesa dell’unico baluardo di sanità pubblica rimasto in tutto il territorio, ovvero l’ospedale di Serra San Bruno».

Il coordinamento è formato dagli esponenti delle amministrazioni comunali di Arena, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Monterosso, Nardodipace, San Nicola, Serra San Bruno Simbario e Vallelonga. Numerose le associazioni aderenti: il Brigante, Cartusia, Incrociamenti, la Muntagna, Radio Serra, “Risposta”, Terre Bruniane, Vivi Serra San Bruno. I gruppi Coro San Bruno, 25 Giugno, Scout Agesci Serra San Bruno 1, gruppo territoriale Ualsi “Daniele Terim”, Per Serra Insieme, Uniti per Serra e Serra al centro. E ancora i movimenti In Movimento e Liberamente. Eco Serrese…. pagina fb, nonché la dirigente regionale del Pd Valeria Giancotti. Il Comitato Trasversale delle Serre -50 anni di sviluppo negato e Il Comitato San Bruno.

I prossimi incontri

Il neo-organismo già in occasione del primo incontro ha espresso la volontà di passare immediatamente dalle parole ai fatti: «Nei prossimi giorni ci sarà un dibattito pubblico per rendere edotta la popolazione sulla reale situazione sanitaria nel nostro territorio e quali azioni sono necessarie intraprendere per la difesa e il miglioramento dei servizi nel presidio San Bruno, e dei servizi di medicina territoriale. L’assemblea – anticipano i promotori – è aperta a tutte le associazioni, i gruppi, le forze politiche e cittadini che si vogliono impegnare nella lotta per il diritto alla salute».