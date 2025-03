A Vibo lo sportello che aiuta i pazienti ad abbattere le (infinite) liste d’attesa. I volontari: «Servizio unico, ecco come accedere»

Abbattere le (infinite) lista d’attesa, ascoltare e soprattutto aiutare i pazienti a curarsi nella propria terra. Lo sportello Sos liste d’attesa a Vibo Valentia è un vero e proprio faro nell’infernale girone della sanità locale. Il servizio, disponibile ogni mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00 al poliambulatorio di Moderata Durant, è curato dai volontari dell’Osservatorio civico Città attiva e dall’associazione Insieme per il bene comune. Un impegno costante a favore dei più fragili e degli anziani alle prese con difficoltà nella prenotazione di visite mediche specialistiche. Dinnanzi ai tempi biblici per gli accertamenti, chi ha la disponibilità economica generalmente sceglie di rivolgersi al privato. Chi invece non ha le possibilità, rinuncia.

Sos liste d’attesa

Sos liste d’attesa punta ad accorciare le tempistiche. E, ci spiegano i volontari, il servizio sta lentamente prendendo piede: «Molti utenti ancora non conoscono l’esistenza dello sportello per questo cerchiamo di “pubblicizzarlo” anche attraverso i social. C’è da dire – puntualizzano – che chi ne ha usufruito ha registrato buoni riscontri perché l’Ufficio Cup dell’Asp di Vibo sta richiamando quanti attivano il percorso di tutela per riprogrammare l’appuntamento della prima visita o dell’esame diagnostico nei tempi previsti dalla legge». È un servizio «straordinario – tengono a evidenziare – attivo solo nell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo». Lo sportello si inserisce in un contesto tutt’altro che roseo. Come recentemente attestato dai dati elaborati e diffusi dalla Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria, i viaggi da regione a regione che i calabresi intraprendono per curarsi, sono in crescita. Nel 2022, la mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,04 miliardi, il livello più alto mai registrato e superiore del 18,6% a quello del 2021 (4,25 miliardi). Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono le mete che da sole raccolgono il 94,1% del saldo attivo di queste spese. Numeri che testimoniano l’esigenza di un cambio di rotta. E “Sos liste d’attesa”, nel suo piccolo, cerca di fare la differenza.

Il percorso di tutela

Asp di Vibo

Come si attiva l’iter? A illustrare i passaggi gli stessi volontari: «Se l’utente riceve dal Cup regionale appuntamenti molto lontani nel tempo per prime visite o esami diagnostici, può venire a trovarci. Ma attenzione: bisogna sapere che per le visite di controllo, successive alla prima, deve essere lo specialista che ha preso il paziente in carico a occuparsi sia della prescrizione che a fissare l’appuntamento della visita di controllo con i tempi che ritiene opportuni». Per avviare il “percorso di tutela” servirà compilare dei modellini forniti anche dallo stesso sportello Sos e chiedere un’anticipazione della prima visita o dell’esame diagnostico nei tempi previsti dalla legge.

«Indispensabile allegare la copia della prescrizione, la copia del documento d’identità e della tessera sanitaria, e indicare sempre il codice di prenotazione. Poi, completi di tutti gli allegati, il modello potrà essere consegnato direttamente allo sportello al poliambulatorio di Moderata Durant il mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. Negli altri giorni della settimana si potrà consegnare la documentazione all’Ufficio protocollo dell’Asp di Vibo, oppure si potrà far recapitare il tutto tramite email (cup@aspvv.it) o Pec (aspvibovalentia@pec.it)».

In tal modo l’Azienda sanitaria «sarà obbligata a fissare la prima visita o l’esame diagnostico nei tempi previsti dal codice di priorità indicato nella prescrizione medica. Le classi di priorità sono: