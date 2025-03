A Pizzo nasce Sole di speranza: un’organizzazione di volontariato per offrire supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie

Una ventata di solidarietà e supporto concreto si è fatta strada a Pizzo con la nascita dell’associazione Sole di speranza. L’organizzazione di volontariato, attraverso un comunicato stampa, ha fatto sapere di volersi si porre come un nuovo «punto di riferimento essenziale per le persone colpite dalla malattia oncologica e per i loro cari», con l’ambizioso obiettivo di «offrire sostegno medico ed emotivo a chi si trova ad affrontare la difficile lotta contro il cancro». L’iniziativa nasce dalla consapevolezza delle sfide che la malattia comporta, non solo per il paziente ma per l’intero nucleo familiare. Sole di speranza Odv si «impegna attivamente nella sensibilizzazione e nella prevenzione sul territorio, con l’intenzione di creare una solida rete di collaborazione con altre associazioni, affiancando così le strutture sanitarie esistenti per offrire un aiuto tangibile e continuativo».

L’associazione è fermamente convinta che «ogni individuo abbia il diritto di accedere a cure di qualità, supporto psicologico, informazioni chiare e un aiuto concreto nelle difficoltà quotidiane che spesso accompagnano il percorso della malattia». Gli obiettivi dell’associazione sono molteplici e «mirano a coprire un ampio spettro di necessità». Tra le priorità figura «l’offerta di supporto psicologico gratuito attraverso un team di esperti, destinato sia ai pazienti che alle loro famiglie, con lo scopo di aiutarli ad affrontare il percorso di cura con maggiore serenità». Un altro aspetto cruciale è l’impegno nella «sensibilizzazione e nell’informazione, che verrà realizzato attraverso l’organizzazione di eventi informativi, conferenze, campagne di sensibilizzazione, giornate della salute e progetti specifici nelle scuole». L’accento sarà posto sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’associazione si propone inoltre di «collaborare strettamente con le strutture sanitarie locali (ospedali, cliniche e medici) al fine di migliorare l’accesso alle cure e garantire un’assistenza coordinata e di alta qualità». Un impegno significativo sarà poi rivolto al finanziamento della ricerca oncologica: «Una parte delle risorse raccolte – hanno fatto sapere ancora dalla neonata associazione – verrà destinata a sostenere lo sviluppo di nuove cure e terapie sempre più efficaci». Sole di speranza Odv si definisce come una «associazione al servizio di tutti», sottolineando che «non si rivolge unicamente ai malati di cancro, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita per l’intera comunità», con l’intenzione di «diventare un vero e proprio faro di speranza, informazione e sostegno, con la convinzione che l’unione di intenti possa fare la differenza».

L’associazione ha poi fatto un appello alla partecipazione attiva della comunità: «Volontari, sostenitori e donatori sono invitati a contribuire alla realizzazione dei progetti», sottolineando anche l’importanza di ogni piccolo contributo, «sia esso in termini di tempo, risorse o idee». Per garantire la sostenibilità delle proprie iniziative, l’associazione organizzerà eventi e raccolte fondi a livello locale, invitando la cittadinanza a prendervi parte. «Concludiamo dicendo che siamo entusiasti di iniziare questo viaggio insieme a voi e di poter portare una nuova realtà a beneficio della nostra comunità. L’associazione Sole di speranza Odv – conclude poi il comunicato stampa – è pronta a fare la differenza, ed il vostro sostegno è fondamentale per costruire un futuro migliore per chi affronta il cancro».