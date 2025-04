A lezione di prevenzione contro il cancro con il progetto Martina: il Lions incontra gli studenti di Vibo – VIDEO

Nell’aula magna dell’Istituto tecnico economico "Galilei" il responsabile del service distretto Lions di Vibo Nicola Fusca ha spiegato gli obiettivi dell’iniziativa che ha lo scopo di informare e formare i giovani sugli stili di vita più sani per prevenire l’insorgenza di neoplasie

«Parliamo agli studenti di tumore», è la missione del Lions International che dal 2020 porta avanti il “Progetto Martina”, in memoria di una ragazza di 14 anni colpita da un tumore della mammella. Obiettivo del progetto è quello di informare ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute e maggiore attenzione per il proprio corpo. Un messaggio che i genitori di Martina hanno deciso di diffondere nelle scuole di tutta Italia attraverso il progetto itinerante approdato nei giorni scorsi all’Itg–Iti-Ite di Vibo Valentia diretto da Maria Gramendola. Nell’aula magna dell’Istituto il responsabile del service distretto Lions di Vibo Nicola Fusca ha spiegato gli obiettivi dell’iniziativa: «Informare i giovani sull’insorgenza dei tumori, dai fattori di rischio agli stili di vita che possono causare o prevenire l’insorgenza di neoplasie.

Non una lezione cattedratica – ha specificato – ma un dibattito per stimolare la curiosità e fornire nozioni propedeutiche alla prevenzione. Parliamo ai ragazzi che poi si interfacceranno con le loro famiglie. E quale modo migliore per diffondere la cultura della prevenzione?» sottolinea il medico. All’incontro hanno partecipato Giuseppina Russo, anestesista allo Jazzolino di Vibo Valentia che ha parlato dei fattori di rischio del tumore alla tiroide. Contributi anche da parte del dottore Domenico Consoli e della dottoressa Mary Giofrè.