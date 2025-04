Vibo, sopralluogo di Occhiuto al cantiere del nuovo ospedale: «Crescerà veloce nei prossimi mesi» – VIDEO

Gru in movimento, operai e mezzi meccanici al lavoro. Il presidente della Regione nonché commissario ad acta Roberto Occhiuto ha fatto un sopralluogo nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia, per come documentato in un video postato sui suoi profili social. «Questo era un ospedale che era solo sulla carta, hanno fatto 25 volte la posa della prima pietra. Oggi sta crescendo in altezza, e grazie ai poteri che sono riuscito a ottenere dal Governo crescerà molto velocemente nei prossimi mesi. Lascio agli altri le parole, io lavoro». Queste le parole di Occhiuto, atteso poi in Prefettura per un tavolo tecnico proprio sulla sanità vibonese e sulla costruzione del nuovo ospedale, atteso in città da decenni. La riunione è ancora in corso.

Recentemente, a metà marzo, Occhiuto è stato nominato dal capo della Protezione civile nazionale commissario delegato per l’attuazione degli interventi sul sistema ospedaliero calabrese.