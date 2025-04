Sanità Vibo, Nursing up: «Bene le assunzioni di infermieri e oss, ora serve una svolta per il riconoscimento retribuzione della produttività»

La Segreteria provinciale di Vibo Valentia dell’Organizzazione sindacale Nursing up esprime soddisfazione per la comunicazione dell’Asp che ha reso noto l’avvio delle procedure di reclutamento dei posti vacanti di infermieri ed oss.

«Adesso chiediamo tempi brevi e – scrivono in una nota stampa – ci rivolgiamo al dottor Sestito, nuovo direttore amministrativo aziendale, al quale auguriamo buon lavoro, di mettere in atto tutte le risorse possibili, per l’assunzione in tempi brevi di personale. Come sindacato abbiamo sempre ritenuto questa l’unica strada percorribile, e non quella di continuare a spostare personale da un reparto ad un altro. Ricordiamo che a fine anno 2024 non è stato rinnovato il contratto a molti lavoratori a tempo determinato (alcuni avevano già acquisito i requisiti per stabilizzazione), mettendo in crisi la maggior parte delle Unità operative, principalmente quelle dell’area emergenza».

Nursing up, «in un’ottica di fattiva collaborazione, chiede all’attuale Dirigenza aziendale di intervenire per dare risposta in tempi brevi, ai lavoratori per il riconoscimento della retribuzione della produttività (ferma al 2020), della liquidazione Dep anno 2024 e del riconoscimento dei buoni pasto in arretrato. In un periodo in cui le retribuzioni perdono in potere di acquisto, anche a seguito degli ultimi rinnovi contrattuali con aumenti economici inferiori all’inflazione – conclude la sigla sindacale – non possiamo permettere che i soldi dei lavoratori continuino a restare nelle casse aziendali».