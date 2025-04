Assistenza domiciliare, il sindacato infermieri Nursind Vibo: «Venga potenziata con più personale»

«Il Nursind Vibo Valentia accoglie con entusiasmo la possibilità, comunicata ufficialmente dall’Azienda sanitaria di Vibo Valentia, di procedere all’assunzione di nuovo personale infermieristico e oss. Questo passo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i servizi sanitari locali e rispondere alle crescenti esigenze del territorio». Lo scrive la segreteria territoriale di Vibo Valentia aggiungendo: «Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto al nuovo direttore amministrativo aziendale, dottor Sestito, figura che nutriamo di profonda stima. Già nei precedenti incontri sindacali regionali, abbiamo avuto modo di apprezzare il suo modus operandi, e siamo certi che la sua competenza e il suo impegno porteranno effetti positivi alla gestione economico-amministrativa dell’Asp».

Parlando delle criticità nel settore sanitario, il sindacato, ribadisce «la richiesta di potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata con personale dedicato, come già evidenziato in sede sindacale. In particolare, chiediamo che il numero di unità infermieristiche venga incrementato oltre le 24 previste, al fine di garantire un servizio adeguato alle necessità del territorio. Inoltre, sottolineiamo l’importanza dell’assistenza domiciliare non solo per la qualità della cura sul territorio ma anche per decongestionare i Pronto Soccorso. Pertanto, è essenziale dotare il personale infermieristico di mezzi logistici adeguati, come un incremento del parco auto».

La sigla sindacale inoltre fa presente: «Riconfermiamo la nostra posizione a favore del potenziamento di tutte le unità operative ospedaliere e territoriali. Riteniamo che l’istituto della mobilità d’urgenza non possa rappresentare un’alternativa alle nuove assunzioni o al rafforzamento dei reparti. La sanità vibonese merita di funzionare efficacemente, partendo dal servizio di emergenza fino all’ultimo presidio territoriale».