Non solo Serra, anche il Pronto soccorso di Vibo con pochissimi oss: «Con l’arrivo dell’estate assistenza a rischio»

La denuncia del sindacato Nursind che chiede un incontro ai commissari dell'Asp per trovare una soluzione tempestiva: «Il personale in servizio non può continuare a lavorare in condizioni così difficili»

Non solo Serra San Bruno: l’assenza di operatori socio sanitari nei Pronto soccorso pesa anche a Vibo Valentia. A denunciarlo è la segreteria provinciale del sindacato Nursind: Una situazione inaccettabile che sta già avendo ripercussioni sui servizi erogati e che, con l’avvicinarsi della stagione estiva, rischia di compromettere la possibilità di garantire un’assistenza adeguata secondo gli standard previsti dai Livelli essenziali di assistenza (Lea)».

«Attualmente – spiegano dal sindacato -, il Pronto Soccorso di Vibo Valentia può contare soltanto su due oss durante i turni diurni e su uno solo la notte, una condizione che mette a dura prova l’efficienza del servizio e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. A Serra San Bruno, la situazione è ancora più critica: con soli quattro oss in servizio, non si riesce a garantire una copertura assistenziale h24. Nonostante queste gravi problematiche siano state più volte segnalate ai dirigenti competenti, ad oggi non è stata trovata alcuna soluzione concreta. Il personale in servizio merita rispetto e non può continuare a operare in condizioni così difficili».

Da qui la richiesta di Nursind per un intervento tempestivo e risolutore al fine di «tutelare i lavoratori e, soprattutto, garantire ai cittadini un servizio di emergenza-urgenza efficiente e sicuro». Il sindacato ha anche chiesto un incontro con il commissario Asp Piscitelli, «di cui riconosciamo la sensibilità e l’attenzione verso queste problematiche, affinché si possa trovare una soluzione adeguata a una delle criticità più delicate dell’intero sistema sanitario: il Pronto Soccorso, il primo presidio di assistenza per chi ha bisogno di interventi immediati per la propria salute».