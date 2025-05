Vibo, l’Asp approva il bilancio: su le spese per personale e servizi (6 milioni), giù la perdita d’esercizio (meno 4 milioni)

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024, che «conferma un netto miglioramento nella gestione economico-finanziaria e testimonia l’efficacia delle strategie adottate». È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Asp.

Salgono i costi ma diminuiscono le perdite

«Nonostante un contesto caratterizzato da un inevitabile incremento dei costi – tra cui l’aumento del 4,67% del costo del personale, pari a circa 3 milioni e 400mila euro, derivante dall’assunzione di 60 nuove unità (che portano il totale da 1.299 a 1.359 dipendenti) e una crescita della spesa per beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) del 5,47%, per un valore pari a 2 milioni e 835mila euro – l’Azienda ha conseguito una riduzione della perdita d’esercizio pari a 4 milioni e 32mila euro rispetto al 2023. Questo risultato rappresenta un segnale concreto di rafforzamento della sostenibilità economica e di attenzione al contenimento dei costi», si fa presente.

Disponibilità di cassa

Nella nota stampa inoltre si evidenzia che «un ulteriore elemento di solidità è costituito dalla gestione della liquidità: l’Azienda, infatti, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, beneficiando della cospicua disponibilità di cassa – circa 90 milioni di euro – ereditata dall’esercizio precedente. Tale risorsa è stata impiegata con rigore, portando a un contenimento dei debiti verso fornitori (aumento contenuto all’1,66%) e a una significativa riduzione (-13%) dei debiti verso strutture accreditate e convenzionate, pari a circa € 2 milioni e 600mila euro. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a 42,66 giorni, con un volume complessivo di 106.342.077,45 euro conferma l’efficienza e la puntualità nella gestione delle obbligazioni economiche».

«Si evidenzia inoltre una gestione attenta e responsabile degli accantonamenti: si registra una riduzione del 61,60% del fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e dell’1,90% degli accantonamenti per contenziosi civili e oneri processuali, con un allineamento coerente del fondo rischi rispetto al contenzioso effettivamente in essere».

«Azienda solida»

«È importante sottolineare che – prosegue il comunicato – l’Azienda sta portando avanti con determinazione e visione strategica gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), nonché la realizzazione del nuovo ospedale, infrastruttura fondamentale per il rilancio del sistema sanitario territoriale. Gli investimenti connessi a tali progettualità, sebbene incidano temporaneamente sul risultato economico, rappresentano impieghi di lungo termine destinati a generare ritorni concreti e duraturi nel medio-lungo periodo, sia in termini di qualità dell’assistenza che di efficienza gestionale».

In sintesi, conclude la nota stampa, «il bilancio 2024 traccia un percorso chiaro: un’Azienda solida, proiettata al futuro, che investe in innovazione, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano, perseguendo con impegno l’obiettivo di garantire un servizio sanitario pubblico sempre più moderno, equo ed efficace».