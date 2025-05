Pronto soccorso di Serra San Bruno senza Oss da oltre un mese. Nursind: «Una situazione inaccettabile»

Una «criticità gravissima» che va avanti da oltre un mese: è quanto denuncia Domenico La Bella, segretario provinciale del sindacato Nursind di Vibo Valentia, in riferimento alla carenza di personale Oss presso il Pronto Soccorso di Serra San Bruno. «Il Pronto Soccorso si trova a fronteggiare l’assenza di personale Oss adeguato per garantire l’assistenza H24 ai pazienti», scrive La Bella in un comunicato stampa diffuso oggi. Nonostante le numerose segnalazioni e gli appelli rivolti alle autorità competenti, «ad oggi nessuna posizione ufficiale è stata presa per risolvere il problema».

Il sindacato mette in guardia sulle conseguenze: «Si tratta di un’emergenza che mette a rischio la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza dei cittadini». Un pronto soccorso, ribadisce il segretario provinciale, «deve poter contare su un organico adeguato e ben strutturato, perché si occupa di situazioni di emergenza e urgenza che non possono aspettare né essere trascurate».

Per questo motivo, Nursind chiede un intervento immediato: «Chiediamo con forza che gli organi competenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale intervengano immediatamente per sanare questa gravissima lacuna, garantendo al Pronto Soccorso di Serra San Bruno le risorse necessarie per operare in piena efficienza. La salute dei cittadini merita rispetto e attenzione».