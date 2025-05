L’Asp di Vibo nomina Ilario Lazzaro nuovo direttore sanitario e annuncia anche l’assunzione a tempo determinato di 30 Oss

L'incarico arriva dopo il rifiuto di altri due candidati già inseriti nell'elenco delle figure da valutare. Il contratto per gli Operatori socio sanitari sarà di sei mesi per una spesa di 600mila euro

L’Asp di Vibo Valentia pone in essere contestualmente due importanti atti aziendali: la nomina del nuovo direttore sanitario e l’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo determinato di 30 operatori socio sanitari (Oss).

La decisione del nuovo direttore sanitario è stata presa dopo un’accurata valutazione dei candidati che avevano risposto all’Avviso pubblico indetto dall’Asp. Inizialmente, Gaddo Flego (dirigente medico genovese con una lunga esperienza anche in zone di crisi all’esetro) era stato individuato come il candidato più idoneo, ma ha successivamente rinunciato all’incarico, così come il dott. Luigi Rossi. La Commissione straordinaria ha quindi proceduto a una nuova valutazione, basata sia sull’analisi dei curricula che sui colloqui svolti, scegliendo Ilario Lazzaro, già presente nell’elenco regionale degli aspiranti idonei della Regione Calabria. Attualmente dirigente dell’Azienda Dulbecco, Lazzaro è ex direttore generale facente funzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini”. Nel marzo del 2020 la Commissione Straordinaria dell’ASP di Catanzaro lo nomina Direttore Sanitario dell’Asp.

Per quanto riguarda poi le assunzioni a tempo pieno e determinato di 30 Operatori socio sanitari, queste avranno una durata di sei mesi. La spesa complessiva è di 600mila euro, stanziati sul bilancio del personale per l’anno 2025.