«Nella Cardiologia di Vibo professionalità e una grande umanità che fa la differenza», il grazie a medici e infermieri dal figlio di un paziente

Ancora riflettori puntati sull’ospedale di Vibo Valentia, ma stavolta per una notizia di buona sanità. Una struttura, lo Jazzolino, che presenta diverse criticità a partire dalla carenza di personale e mezzi, ma nella quale operano professionisti che ogni giorno si spendono per la cura dei pazienti. È ciò che sottolinea un cittadino, Gianluca Lo Torto, che con una lettera aperta vuole ringraziare a nome suo e della sua famiglia il primario di Cardiologia dell’ospedale di Vibo, Alfredo De Nardo e tutto il suo team per come hanno curato il padre durante il ricovero.

Di seguito il testo integrale della lettera:

«Egregio dottor Alfredo De Nardo, gentile equipe medica e infermieristica dell’Utic, desidero esprimere, a nome mio e della mia famiglia, un sincero e profondo ringraziamento per la straordinaria assistenza prestata a mio padre durante il suo ricovero presso la vostra Unità. Dal momento dell’ingresso fino alla dimissione, abbiamo avuto modo di apprezzare non solo l’elevata professionalità e competenza clinica, ma anche la grande umanità con cui ogni membro del vostro team si è dedicato alla sua cura.

L’intervento di emergenza per l’impianto del pacemaker è stato un momento di grande apprensione per noi, ma la vostra tempestività, unita a un’approfondita capacità decisionale, ha rappresentato un’ancora di salvezza. La chiarezza con cui ci avete informati, il supporto costante e la disponibilità dimostrata hanno reso il percorso meno angosciante e ci hanno permesso di affrontarlo con maggiore serenità.

Desideriamo esprimere un particolare apprezzamento per l’attenzione dedicata alla gestione della complessa condizione respiratoria di mio padre, che ha richiesto un monitoraggio costante e la somministrazione continua e senza interruzioni di supporto respiratorio e di ossigeno. Siamo consapevoli delle difficoltà che una tale necessità comporta in termini di prontezza operativa e precisione, e non possiamo che riconoscere la vostra straordinaria capacità di garantire, in ogni momento, la massima sicurezza e il benessere del paziente.

La vostra capacità di affrontare queste criticità con efficienza e umanità ha fatto la differenza in un momento così delicato. Un ringraziamento particolare al dottor De Nardo per la sua guida attenta e competente e per la sensibilità con cui ha seguito ogni fase del percorso clinico di mio padre.

Un grazie di cuore va anche a tutta l’equipe medica, che con competenza, dedizione e spirito di collaborazione ha garantito un intervento tempestivo e un’assistenza di altissimo livello. È rassicurante sapere che, in

situazioni di emergenza, esista un team così preparato e unito, capace di affrontare ogni sfida con rigore scientifico e umanità. Desidero inoltre rivolgere un pensiero speciale a tutto il personale infermieristico: da collega, so bene quanto impegno e dedizione richieda il vostro lavoro quotidiano e posso affermare con sincera ammirazione che mio padre ha ricevuto cure eccellenti, sempre accompagnate da un sorriso e da una parola gentile. In un contesto sanitario complesso come quello calabrese, dove le difficoltà non mancano, la vostra Unità rappresenta un esempio di eccellenza e dedizione.

La qualità dell’assistenza che garantite quotidianamente è un punto di riferimento per il territorio e testimonia come professionalità e umanità possano convivere e fare la differenza nella vita dei pazienti e delle loro famiglie. Siamo profondamente riconoscenti per il vostro operato e per l’umanità che traspare in ogni gesto. Sappiamo che dietro ogni intervento vi è una grande responsabilità e uno sforzo collettivo che merita il più autentico apprezzamento».