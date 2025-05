Sanità Vibo, Giordano risponde a Mammoliti: «Stravolta la realtà. Alla conferenza non c’è Occhiuto ma ci saranno Romeo e il commissario Piscitelli»

«Trasecolo leggendo alcune affermazioni mistificatorie e devo dire assolutamente strumentali. Di ciò mi dispiaccio perché la partecipazione al dibattito Sanità dei Consiglieri regionali per me è importante». Questo l’incipit della nota di risposta del presidente della Conferenza dei sindaci del Vibonese Salvatore Fortunato Giordano al consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti. L’esponete dem ha criticato la giunta Occhiuto e il primo cittadino di Mileto perché domani pomeriggio si terranno in contemporanea la Conferenza sulla Sanità vibonese e il Consiglio regionale, alla prima avrebbero dovuto partecipare il presidente della Regione e alcuni rappresentati di Palazzo Campanella.

Gioradano definisce «al limite dell’offesa» le dichiarazioni di Mammoliti, «come se ci fosse una strategia per evitare di parlare di Sanità a Vibo Valentia». Il sindaco di Mileto informa che «la data della Conferenza, anche e perché riguardante un documento proveniente da 18 colleghi sindaci, prima di fissarla (la mia idea era di vederci mercoledì pomeriggio 28), è stata preceduta da un confronto con tutti gli altri componenti del Comitato ristretto, ma soprattutto con il sindaco di Vibo Enzo Romeo che non era disponibile per un altro impegno». Però è stata confermata «la presenza su Vibo del commissario Piscitelli, che nel frattempo mi ha fatto sapere che sarà presente insieme agli altri commissari e probabilmente con qualche dirigente».

Poi Giordano risponde in prima persona a Mammoliti: «Pensare, stravolgendo la realtà, senza chiedere preventivi chiarimenti, che dietro questo ci possa essere un non so che a danno dei Consiglieri regionali, mentre è evidente che il Consiglio Regionale è convocato in data successiva e in maniera autonoma rispetto alla mia, e venirlo a sapere da una giornalista che mi chiama per avere conferma della riunione, non essendo tra l’altro contattato da nessun altro, onestamente mi fa capire che c’è un clima torbido oppure che qualcuno vuole renderlo tale con obiettivi sconosciuti rispetto a una vera esigenza di dialettica e discussione sui temi importanti da trattare».

Il presidente della Conferenza spiega perché non è possibile rinviare la conferenza: «Il problema sanità come denunciato anche nei documenti che andremo a discutere è molto importante da poterlo ulteriormente rinviare; il Commissario Piscitelli ha già, da quanto ne so, riservato domani pomeriggio a questo importante appuntamento».

Poi Giordano conclude: «Richiamo pertanto chi di dovere a un dibattito costruttivo, nel bene di tutti, limitandosi a continuare un’attività politica che serva a produrre idee e non sterili polemiche che non interessano davvero a nessuno e soprattutto sono fuor di luogo in questo particolare momento per la Sanità vibonese».