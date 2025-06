Sanità, la Pro loco di Vibo Marina incontra i vertici Asp: «Ecco i servizi da implementare»

Il confronto utile per analizzare le esigenze della comunità costiera anche in vista dell’estate. Tra le priorità guardia medica notturna, postazione 118, ambulatorio specialistico

Si è tenuto nei giorni scorsi a Vibo Valentia un proficuo incontro tra i rappresentanti dell’Azienda sanitaria provinciale e della Pro Loco Vibo Marina Ente del Terzo Settore.

Per la commissione straordinaria dell’Asp era presente Vittorio Piscitelli, il direttore sanitario aziendale Ilario Lazzaro, il direttore del Distretto sanitario unico Raffaele Bava, il direttore della Gestione tecnico-patrimoniale Michela Soriano; mentre per la Pro Loco il presidente Enzo De Maria presidente, Paolo Valle e Andrea Mamone.

La carenza di servizi

«La Pro Loco aps – si legge in una nota del sodalizio – da tempo cerca di fare la sua parte nell’interesse della collettività, perseguendo la via del dialogo con istituzioni ed enti, illustrando l’importanza della Comunità marittimo-portuale-industriale-turistica di Vibo Marina, una realtà di rilevanza regionale-nazionale purtroppo carente di opere pubbliche e servizi, talora non dovutamente rappresentata nei piani locali di potenziamento e sviluppo».

Al centro del confronto con l’Asp, quindi, la «necessità di migliorare i servizi sanitari territoriali per la comunità costiera di Vibo Marina», ovvero servizi di cura e diagnostica di primo livello che rispondano ai bisogni di salute dei cittadini e in particolare le persone più fragili. Il tutto nell’ottica di evitare intasamenti al Pronto soccorso dello Jazzolino.

L’incontro con i vertici Asp

Più nel dettaglio, la discussione si è concentrata:

«sull’importanza di mantenere la regolarità del Servizio di guardia medica notturna e festiva, che l’ASP da qualche giorno ha reso completa di personale medico; sull’opportunità che la postazione attuale abbia un ingresso diverso, più funzionale e sicuro, direttamente sulla centrale via Vespucci.

La necessità di organizzare con i medici di medicina generale un’Aft Aggregazione funzionale territoriale che garantisca la presenza di un sanitario dalle 8 alle 20 per prestazioni non differibili.

che garantisca la presenza di un sanitario dalle 8 alle 20 per prestazioni non differibili. L’utilità, più volte tentata, di r eperire locali per organizzare un Ambulatorio specialistico dell’Asp , un punto vaccinazione per i bambini e per anziani, un punto prelievi ematici, i servizi del Consultorio familiare.

, un punto vaccinazione per i bambini e per anziani, un punto prelievi ematici, i servizi del Consultorio familiare. L’opportunità di un’adeguata postazione del Suem 118 specie nel periodo estivo, per raccordarsi con i servizi di emergenza a mare già esistenti, in un territorio con due piani di emergenza esterna industriale.

specie nel periodo estivo, per raccordarsi con i servizi di emergenza a mare già esistenti, in un territorio con due piani di emergenza esterna industriale. Un’ottimizzazione della turnazione delle Farmacie costiere che garantiscano il servizio tutti i giorni festivi».

«Il commissario Piscitelli – conclude il comunicato – ha considerato con attenzione quanto esposto dalla Pro Loco» assicurando il massimo impegno.