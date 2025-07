Manca Internet e il laboratorio d’analisi di Tropea (ancora) in tilt, Piserà: «Nessun paziente avvisato, si presentano e vengono mandati via»

Non c’è pace per il laboratorio analisi di Tropea. Dopo il guasto alla fibra ottica che aveva disconnesso per giorni l’ospedale, nuovi disagi stanno interessando il nosocomio della Perla del Tirreno. Lo scrive l’ex consigliere comunale Antonio Piserà.

In particolare, l’ex amministratore denuncia: «Da due giorni il laboratorio analisi dell’ospedale di Tropea è interessato da gravi disagi, dovuti a una mancanza di linea o a problemi informatici legati alla comunicazione con Vibo. A sorprendere – evidenzia Piserà – è l’assoluta mancanza di informazione da parte dell’Asp verso i pazienti: nonostante i disservizi, non si è ritenuto opportuno avvisare in alcun modo gli utenti, né si sono predisposte misure alternative per alleviare i disagi. È importante ricordare che i pazienti accedono al laboratorio previa prenotazione: l’Azienda sanitaria era quindi perfettamente a conoscenza dei nominativi di chi si sarebbe presentato nelle mattinate di ieri e di oggi. Eppure nessuno è stato avvertito».

Piserà fa rilevare: «Questi disagi colpiscono tutti, ma gravano in maniera ancora più pesante su anziani e malati, che con le alte temperature di questi giorni — basti pensare al picco di caldo odierno — hanno subito disagi importanti e inaccettabili. Questa situazione pone una riflessione seria: la modalità superficiale di gestione di tali emergenze evidenzia come i pazienti non siano messi al centro del sistema sanitario provinciale, ma vengano di fatto abbandonati al loro destino».

E ancora: «Sorprende e preoccupa che in un periodo di transizione digitale, sostenuto da importanti finanziamenti Pnrr destinati proprio a superare queste criticità e a modernizzare la sanità, vi siano ancora strutture costrette a subire gravi deficit organizzativi e tecnologici. Si chiede – conclude l’ex consigliere – un intervento immediato ai commissari dell’Asp, al commissario regionale e, in particolare, al presidente della Regione Calabria, affinché si provveda al ripristino urgente dei servizi e all’individuazione di soluzioni alternative che mettano al centro la dignità e la salute dei cittadini».

L’auspicio è l’Asp «intervenga con tempestività per garantire un servizio sanitario adeguato, moderno e realmente vicino alle persone».