A Briatico nasce un Ambulatorio solidale: visite gratis e assisteza per i più fragili

Una mano tesa nei confronti dei più fragili, anziani e disabili in primis. Ma soprattutto, un punto di riferimento per garantire anche alle fasce meno abbienti, una sanità degna di un Paese civile e superare le disuguaglianze su salute e accesso alle cure. Su queste basi, il Comune di Briatico rappresentato dal sindaco Lidio Vallone, ha deciso di aderire all’iniziativa dell’ordine dei medici di Vibo Valentia per la costituzione dell’Ambulatorio solidale. Si tratta di un servizio che si avvarrà della consulenza di medici specialisti, tecnici professionisti e di personale infermieristico altamente qualificato, i quali, a titolo completamente gratuito, espleteranno visite e prestazioni. Il progetto verrà presentato il 12 luglio alle 16.30 al centro polifunzionale di via Crispi.

Il programma

Il programma prevede l’accoglienza e registrazione dei partecipanti, i saluti istituzionale e l’introduzione a cura di don Antonio Pileggi. Si parlerà di accoglienza del paziente vulnerabile con i dottori Francesco del Giudice, Francesco Arena (medico di Medicina generale), Giuseppe Purita (odontoiatra) e Massimo Aiello (psicologo).

L’approfondimento sull’ambulatorio solidale sarà curato dal dottor Vincenzo Natale. Successivamente i contributi delle dottoresse Ilde Lico, Tindarita Todaro, Stefania Barone, Antonella Pacifico. Sul ruolo del distretto sanitario, focus con il dottor Raffaele Bava. Le conclusioni dell’evento verranno infine affidate al sindaco Vallone e alla vice Maria Teresa Centro.