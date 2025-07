L’Asp di Vibo chiarisce le regole di ingaggio del piano “Emergenza Estate”: «Task force solo per sindromi coronariche acute»

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha diffuso quest’oggi una nota di precisazione e integrazione in merito alla già annunciata “Emergenza Estate” e all’attivazione di una “Task force” aziendale. L’obiettivo è fare chiarezza sulle modalità e le casistiche che giustificheranno eventuali trasferimenti di pazienti verso altre strutture ospedaliere regionali. Il comunicato dell’Asp, ripreso integralmente di seguito, sottolinea come l’iniziativa sia volta a garantire la massima efficienza e tempestività nelle situazioni più critiche. «In relazione alla comunicazione utile ed importante diffusa alla cittadinanza e pubblicata sul sito internet aziendale ieri 10 luglio 2025, l’Azienda precisa che l’attivazione della “Task force” per eventuali trasferimenti presso altre strutture ospedaliere della regione riguarderà solo ed esclusivamente alcune casistiche cliniche eccezionali per garantire un intervento tempestivo».

«Si precisa, altresì – prosegue il nuovo comunicato stampa -, che i trattamenti per impianto di pacemaker e la relativa cardiostimolazione sono assolutamente attivi presso l’Unita coronarica della Struttura complessa di Cardiologia e l’indicazione che riguarda l’eventuale trasferimento di pazienti presso altre Unità coronariche della regione riguarda solo casi veramente eccezionali e comunque al fine di garantire la reale emergenza come ad esempio le Sca (Sindromi coronariche acute). Si riferisce che come già riportato nel precedente comunicato l’iniziativa “Emergenza Estate” richiesta dal direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza con il pieno consenso e approvazione della Commissione straordinaria vedrà coinvolti medici e infermieri che si sono resi disponibili e reperibili. Si ribadisce pertanto che gli eventuali trasferimenti dal Pronto soccorso riguarderanno esclusivamente situazioni veramente eccezionali, non solo per i pazienti che necessitano di pace maker come ad esempio per Sca, ma in tutte quelle casistiche ove è necessario garantire la tempestività dell’intervento per la salute dei cittadini».

La nuova nota stampa dell’Asp vuole quindi a rassicurare i cittadini, specificando che l’attivazione della “Task force” e i conseguenti trasferimenti saranno un’opzione limitata a situazioni di estrema necessità e urgenza, come le sindromi coronariche acute, e che i servizi essenziali, come l’impianto di pacemaker, rimangono pienamente operativi all’interno dell’ospedale Vibonese. L’iniziativa “Emergenza Estate” si avvarrà della disponibilità di personale medico e infermieristico aggiuntivo per far fronte alle esigenze sanitarie della stagione estiva.