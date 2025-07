Vibo, l’Asp rafforza la vigilanza armata nei presidi sanitari più esposti: 5 nuove guardie giurate

Il servizio sarà attivo in alcune delle principali strutture sanitarie della provincia: l’ospedale Jazzolino, quelli di Serra San Bruno e di Tropea, il poliambulatorio di Moderata Durant e la sede centrale ex Inam

Fino al 31 ottobre 2025 la Sicurtransport Spa garantirà un servizio aggiuntivo di vigilanza armata nei presìdi ospedalieri e le strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

La decisione, già operativa, va incontro a quanto stabilito all’inizio del 2024 in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di rafforzare la condizioni di sicurezza degli operatori sanitari, spesso sottoposti ad aggressioni verbali e fisiche. In quell’occasione, la Prefettura sollecitò l’adozione di alcune misure, per quanto di competenza dell’Azienda Sanitaria, tra cui anche il potenziamento del numero delle Guardie particolari giurate. L’Asp, in attesa dell’esito della gara centralizzata sulla piattaforma Consip/Sdapa, ha quindi predisposto un servizio provvisorio.

Il servizio prevede turni variabili: 24 ore all’ospedale di Vibo Valentia, 12 ore in quelli di Serra San Bruno e Tropea, 4 ore nei poliambulatori di Moderata Durant e 3 ore nella sede centrale ex Inam. La spesa complessiva per l’intervento in questione è all’incirca di 145mila euro, Iva inclusa.

La scelta dell’affidamento diretto alla Sicurtransport è avvenuta in base alle norme vigenti per appalti sotto soglia (art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. 36/2023), considerando la continuità del servizio, l’esperienza pregressa della ditta e l’urgenza legata alla sicurezza. L’azienda continuerà a svolgere anche il servizio di vigilanza principale.

La Commissione Straordinaria ha approvato l’affidamento, che resterà valido fino alla conclusione della gara centrale o alla sopravvenienza di nuove disposizioni.