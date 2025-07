Cessaniti, la comunità di San Cono promuove la solidarietà con visite mediche gratuite grazie all’impegno dell’Ina

In occasione dei festeggiamenti patronali in onore di San Cono, la comunità parrocchiale San Cono di Cessaniti ha vissuto una giornata di solidarietà e servizio, grazie all’iniziativa del parroco, don Giuseppe Lopresti. Il 16 luglio, l’Istituto nazionale azzurro ha prestato delle visite mediche specialistiche gratuite per i residenti in difficoltà. Un team di medici altamente qualificati, rappresentanti di diverse specializzazioni, ha partecipato all’evento tanto voluto dalla comunità. Erano presenti il dott. Lorenzo Festicini, audioprotesista; la dott.ssa Maria Grazia Palermo, allergologa; la dott.ssa Tiziana Ferrara, ortopedista; il dott. Walter D’Angelillo, pneumologo; il dott. Antonio Foti, specialista in medicina interna; e il dott. Sandro Cannata, cardiologo il quale per un imprevisto non ha potuto presenziare. «Grazie all’impegno del dott. Foti, al quale va tutta la riconoscenza dell’Ina – si legge in un comunicato stampa -, si è riusciti a mobilitare un gruppo di professionisti attivi anche in altre iniziative umanitarie di ispirazione cattolica, per questa attività umanitaria in un paesino della provincia di Vibo Valentia ricordandoci che nessuno deve sentirsi escluso. A fare gli onori di casa, il sindaco Enrico Sorrentino ha accolto con gratitudine la delegazione arrivata per l’importante iniziativa. La coordinazione dell’evento è stata supportata da un Comitato religioso che si occupa dei festeggiamenti, composto da Caterina Bagnato, Antonella Fusca e Antonella Costanzo».

«L’Istituto nazionale azzurro, ente umanitario di ispirazione cattolica – prosegue la nota stampa -, rappresenta un solido punto di riferimento per numerosi parroci impegnati in attività a favore delle persone in difficoltà. L’iniziativa ha messo in evidenza l’importanza del volontariato e il valore del servizio alla comunità. Al termine delle visite, si è svolta la celebrazione della santa messa nella chiesa, durante la quale si è ringraziato il signore per la possibilità di aver potuto offrire questo prezioso servizio. Alla chiusura della celebrazione, il fondatore e presidente dell’Istituto, cav. dott. Lorenzo Festicini, ha rivolto un sentito ringraziamento alla comunità per l’accoglienza, sottolineando l’importanza di agire in conformità con i principi del Vangelo».

«Il dott. Foti – conclude poi la nota – ha ulteriormente evidenziato il forte legame di fede che deve ispirare le azioni umanitarie e benefiche, offrendo spunti per il dialogo e la collaborazione con tutte le realtà impegnate per il bene comune. Come segno di riconoscimento, il parroco ha rilasciato attestati di benemerenza ai medici per onorarli del loro prezioso contributo. Un evento che ha non solo portato servizi indispensabili per molti, ma che ha anche riunito la comunità in un momento di condivisione e riflessione sui valori fondamentali di solidarietà e aiuto reciproco».