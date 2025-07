Soriano, continua l’impegno del Comitato per l’ospedale: entro agosto partiranno anche i servizi radiologici di mammografia e Moc

Riportare i servizi, quelli che una volta erano l’efficienza del territorio sorianese, e ridare così alla cittadinanza e ai paesi limitrofi un senso di autonomia da troppo tempo svanito. Il Comitato per l’Ospedale dell’Alto Mesima di Soriano Calabro da anni ormai si sta battendo per riportare in funzione e rendere più efficiente la struttura ospedaliera del territorio delle preserre e, nonostante diverse criticità e ostacoli, i passi avanti fatti sono davvero giganti basti pensare ai reparti e ai servizi che sono stati aperti e attualmente in funzione, con annesso personale.

Ospedale, passi avanti

Con perseveranza dunque, e nei mesi scorsi, grazie all’impegno del Comitato e di chi lo ha sostenuto sono state portate avanti battaglie per l’apertura di un ambulatorio di ginecologia, l’attività di medici e infermieri h12 per la nascita dell’Aggregazione funzionale territoriale, per i lavori di ristrutturazione mentre, la presenza di Oss (operatore socio sanitario) nella sezione Rsa (residenza sanitaria assistenziale) e tante altre funzioni.

Intanto però un altro passo è stato fatto e, infatti, nella giornata di mercoledì alcuni membri del Comitato hanno avuto un incontro con il commissario, il Prefetto Piscitelli, a cui è stato chiesto lo stato dei lavori di ristrutturazione della struttura, e la garanzia che al più presto si riparta con radiologia, la Moc e la mammografia. Al termine dell’incontro è stato assicurato che entro il primo di agosto saranno consegnati i lavori riguardanti l’ala della struttura che ospita questi servizi sanitari e che dunque partiranno a breve. Sempre al primo piano sarà trasferita la guardia medica attualmente ospitata al secondo piano. Intanto continua la ristrutturazione anche degli esterni che stanno assumendo la forma definitiva che cambierà lo storico colore avana e marrone.