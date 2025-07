Farmacia territoriale Vibo, il plauso di Ferderfarma per il rilancio del servizio

Il presidente di Federfarma Vibo Valentia, Rocco Cordiano, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi dalla Farmacia territoriale dell’Asp di Vibo Valentia, affidata alla competenza e alla capacità organizzativa della dottoressa Simona Angela Mirarchi, con il supporto attento della gestione commissariale.

Un sentito ringraziamento va anche a tutte le farmaciste e i farmacisti in forza alla struttura, che ogni giorno garantiscono il servizio con professionalità, disponibilità e sensibilità verso i cittadini, così come ai collaboratori amministrativi, il cui contributo è fondamentale per l’efficienza della macchina organizzativa. I dati emersi dal recente questionario di gradimento, realizzato tra maggio e giugno 2025, testimoniano il netto miglioramento percepito dagli utenti in termini di qualità del servizio, accessibilità, relazione umana e ascolto.

È importante sottolineare – evidenzia Federfarma – anche due aspetti fondamentali che riguardano direttamente le farmacie del territorio provinciale. In primo luogo le distinte contabili riepilogative relative alle ricette mediche vengono ora saldate nei tempi previsti dalla legge, elemento fondamentale per la sostenibilità dell’intero sistema. In secondo luogo è stata finalmente liquidata l’indennità di residenza alle farmacie rurali sussidiate e, fatto ancora più significativo, è stato avviato l’iter per il pagamento delle annualità pregresse. Questo intervento restituisce dignità e riconoscimento a presidi farmaceutici fondamentali per le aree più periferiche del territorio.

«Siamo pronti a collaborare con l’Asp – conclude Cordiano – in un’ottica di sinergia, ascolto reciproco e responsabilità condivisa per garantire la migliore assistenza ai cittadini».