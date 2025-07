Dopo l’avviso per il reclutamento di altri 15 infermieri l’Asp di Vibo cerca anche 5 anestesisti a tempo determinato

Pubblicato un avviso per reclutare personale medico. Obiettivo della triade commissariale è far fronte alla carenza di camici bianchi in tutte le strutture sanitarie a cominciare dall’ospedale Jazzolino

La Commissione straordinaria di Vibo Valentia continua a reclutare personale medico ed infermieristico per far fronte alla carenza di medici e infermieri in tutte le strutture sanitarie a cominciare dall’ospedale Jazzolino. Il 17 luglio scorso, contestualmente all’avviso per arruolare “altri” 15 infermieri da destinare ai presidi sanitari, è stato pubblicato anche un nuovo bando per la ricerca di 5 medici anestesisti ai quali verrà erogato un compenso lordo di 85 euro l’ora. L’avviso è rivolto anche ai titolari di partita Iva e non comporta alcun vincolo di esclusività. L’incarico – si legge nella nota- avrà durata di 6 mesi eventualmente prorogabili.

Non si ferma dunque l’attività della triade commissariale per far fronte alla grave e cronica carenza di personale medico specialista nella disciplina di anestesia e rianimazione. «Il professionista – è scritto nell’avviso – non potrà superare le 38 ore settimanali. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata alla commissione straordinaria dell’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia esclusivamente entro il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione».