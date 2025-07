Sanità vibonese in crisi, prima convocazione per il tavolo tecnico permanente. Poi l’incontro alla Regione

Le criticità che quotidianamente affrontano i servizi sanitari locali e i suoi operatori saranno al centro della riunione all’Asp e in quella in programma alla Cittadella

Entra nel vivo il lavoro del neo costituito tavolo tecnico permanente sulla sanità vibonese. La prima riunione si svolgerà il 29 luglio, alle 9.30. Dell’organismo, che si riunirà nella sede dell’Asp di Vibo Valentia fanno parte i componenti del Comitato ristretto, i commissari dell’Azienda sanitaria e i quattro consiglieri regionali Michele Comito, Francesco De Nisi, Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti. Del Comitato ristretto, si ricorderà, fanno parte i sindaci Fortunato Giordano (Mileto), Sergio Pititto (Pizzo), Giuseppe Marasco (Nicotera), Vincenzo Massa (Vazzano) ed Enzo Romeo (Vibo).

Gli obiettivi e il confronto alla Regione

Il primo incontro, sarà utile per programmare attività e sensibilizzare gli organi preposti alla risoluzione delle problematiche del settore al fine di adottare una strategia unitaria e sinergica da portare avanti.

Nella tarda mattinata, invece, insieme al sub commissario Esposito, la delegazione farà tappa alla Regione Calabria sempre per mantenere alti i riflettori sulle criticità del sistema sanitario locale. La convocazione è stata ufficializzata proprio in queste ore. Si tratta di un passaggio fondamentale per aprire la tanto sperata fase di dialogo con le istituzioni e affrontare in maniera incisiva la crisi del comparto sanitario alle prese con la cronica carenza di personale, reparti claudicanti e servizi non sempre all’altezza delle necessità dei pazienti.