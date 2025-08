Sanità Vibo, Giordano (Conferenza dei sindaci) replica al Forum terzo settore: «Il Piano di Zona è solo una bozza dell’Asp, tutti saranno coinvolti»

A seguito della protesta del Forum del Terzo Settore, che ha lamentato la mancata convocazione al tavolo tecnico sulla sanità a Vibo e la conseguente esclusione dalla programmazione del Piano di Zona, il presidente della Conferenza dei sindaci, Salvatore Fortunato Giordano, interviene con un comunicato stampa per rassicurare in merito al coinvolgimento del Terzo Settore. «Rassicuro il dr. Giuseppe Conocchiella che il Piano di Zona, al momento, è una bozza redatta dalla Commissione straordinaria dell’Asp e non è stata ancora valutata dai sindaci che l’hanno ricevuta ieri come me – ha scritto in un comunicato stampa Giordano -. Mi ero riproposto di convocare con urgenza, e comunque entro fine mese, attendendo il rientro del commissario Vittorio Piscitelli, una riunione alla quale sicuramente daremo spazio al Terzo Settore».

«Fermo restando che al momento il documento è stato formato solo ed esclusivamente dall’Asp, che attende da ieri appunto le nostre valutazioni in merito. Rimarco ancora una volta, come già fatto nella riunione dell’11.6, il valore del Terzo Settore e il suo coinvolgimento, ma certamente in questo caso almeno nessuno è stato escluso perché la pratica è in itinere», ha poi concluso Giordano.