Sanità vibonese in piena crisi, il 26 agosto nuova conferenza dei sindaci: focus su atto aziendale e programmazione futura

Proseguono gli incontri per cercare di arginare e porre rimedio all’endemica débâcle del sistema sanitario vibonese. Dopo la prima riunione del tavolo tecnico permanente sul tema delle guardie mediche e della medicina territoriale, nei prossimi giorni è in programma quella della conferenza dei sindaci, con all’ordine del giorno, tra l’altro, la presentazione, l’esame e la discussione dell’atto aziendale e la programmazione sanitaria.

L’appuntamento è per mercoledì 26 agosto nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, in prima convocazione alle 9.30 e in seconda alle 10. «In relazione a questa convocazione – sottolinea al riguardo il presidente della conferenza dei sindaci, nonché primo cittadino di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano – essa è stata concordata anche con i commissari dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Saranno sicuramente presenti lo stesso commissario Gianluca Orlando e il direttore sanitario Ilario Lazzaro. Quest’ultimo esporrà il programma esecutivo dell’atto aziendale. Vietato mancare. Questa, infatti, è l’occasione per apprendere davvero quello che la commissione straordinaria sta facendo e come intende farlo nel futuro, con tanto di schede e slide esplicative. È anche l’occasione giusta – conclude Giordano – per un confronto fra tutte le parti, fermo restando che la riunione viene convocata in pieno mese di agosto proprio per non perdere tempo, atteso che la Sanità Vibonese ha bisogno di far sentire la sua voce».