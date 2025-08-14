Addio code per il ticket all’Asp di Vibo Valentia: attivati i servizi di pagamento on-line
Sono state inoltre installate le casse di riscossione automatica allo Jazzolino e al poliambulatorio di Moderata Durant. Ulteriori sportelli arriveranno poi in altre sedi
L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo segna un passo importante verso la modernizzazione, abbracciando la digitalizzazione dei servizi pubblici. L’ente ha infatti aderito alle piattaforme nazionali PagoPA e App IO, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza più accessibile, rapida e trasparente. Grazie all’integrazione con PagoPA, pagare ticket sanitari, prestazioni specialistiche e altri servizi diventa un’operazione semplice e sicura. I cittadini possono ora effettuare i pagamenti comodamente da casa, in viaggio o in ambulatorio, utilizzando computer, tablet o smartphone. «La piattaforma – si legge nell’avviso all’utenza – garantisce la tracciabilità di ogni transazione, offrendo flessibilità nella scelta del metodo di pagamento (carte, bonifici e altri strumenti digitali) e totale trasparenza sui costi». Un cambiamento «elimina le lunghe code agli sportelli e semplifica la gestione delle pratiche, rendendo la sanità pubblica più vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini». L’applicazione, l’app nazionale dei servizi pubblici, permette di:
- Ricevere avvisi e promemoria su scadenze, pagamenti e comunicazioni sanitarie;
- Pagare direttamente dall’app grazie all’integrazione con PagoPA;
- Interagire in modo più diretto con i servizi dell’ASP, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.
L’Azienda sanitaria provinciale, nell’avviso al pubblico, ha voluto «ringraziare la cittadinanza per il supporto in questo percorso di innovazione» e ha comunicato che, «in aggiunta ai nuovi servizi digitali, sono state attivate delle casse di riscossione automatica al presidio ospedaliero di Vibo Valentia e nella sede del Distretto sanitario di via Moderata Durant», concludendo poi con l’anticipazione che «il servizio sarà gradualmente esteso anche ad altre sedi».