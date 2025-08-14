Addio code per il ticket all’Asp di Vibo Valentia: attivati i servizi di pagamento on-line

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo segna un passo importante verso la modernizzazione, abbracciando la digitalizzazione dei servizi pubblici. L’ente ha infatti aderito alle piattaforme nazionali PagoPA e App IO, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza più accessibile, rapida e trasparente. Grazie all’integrazione con PagoPA, pagare ticket sanitari, prestazioni specialistiche e altri servizi diventa un’operazione semplice e sicura. I cittadini possono ora effettuare i pagamenti comodamente da casa, in viaggio o in ambulatorio, utilizzando computer, tablet o smartphone. «La piattaforma – si legge nell’avviso all’utenza – garantisce la tracciabilità di ogni transazione, offrendo flessibilità nella scelta del metodo di pagamento (carte, bonifici e altri strumenti digitali) e totale trasparenza sui costi». Un cambiamento «elimina le lunghe code agli sportelli e semplifica la gestione delle pratiche, rendendo la sanità pubblica più vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini». L’applicazione, l’app nazionale dei servizi pubblici, permette di:

Ricevere avvisi e promemoria su scadenze, pagamenti e comunicazioni sanitarie;

su scadenze, pagamenti e comunicazioni sanitarie; Pagare direttamente dall’app grazie all’integrazione con PagoPA;

grazie all’integrazione con PagoPA; Interagire in modo più diretto con i servizi dell’ASP, riducendo la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.

L’Azienda sanitaria provinciale, nell’avviso al pubblico, ha voluto «ringraziare la cittadinanza per il supporto in questo percorso di innovazione» e ha comunicato che, «in aggiunta ai nuovi servizi digitali, sono state attivate delle casse di riscossione automatica al presidio ospedaliero di Vibo Valentia e nella sede del Distretto sanitario di via Moderata Durant», concludendo poi con l’anticipazione che «il servizio sarà gradualmente esteso anche ad altre sedi».