Non ci sono anestesisti, l’Asp di Vibo costretta a reperirli attraverso una società di Messina a 84 euro l’ora

Con delibera del 14 agosto, l’Asp di Vibo Valentia ha esternalizzato il servizio di anestesia e rianimazione a causa della grave carenza di specialisti: tra gli ospedali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea sono presenti solo 11 anestesisti, mentre ne servirebbero almeno 27.

Il servizio è stato affidato alla società messinese “Alcantara Srl” per 1.632 ore a circa 137mila euro (circa 84 euro l’ora), una scelta costosa ma inevitabile. Negli ultimi mesi, infatti, i commissari Asp avevano provato a reperire personale con un avviso pubblico, senza successo, anche per la scarsa attrattività della sanità vibonese. A questo si aggiunge che il concorso per titoli ed esami indetto dalla Commissione straordinaria il 20 giugno scorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, richiede tempi almeno 4 mesi per essere espletato. Troppi, soprattutto in estate con le ferie che alcuni medici devono ancora fruire.