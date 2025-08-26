Al Pronto soccorso durante la vacanza a Tropea: coppia di turisti rientra a Torino e dona 5 sedie a rotelle

Costretti a ricorrere alle cure del nosocomio, hanno notato le condizioni fatiscenti dei presidi sanitari usati per trasportare i pazienti. La gratitudine della dirigente medica: «L'Asp di Vibo rifletta su questo, chiedere supporti nuovi è spesso un'impresa impossibile»

Al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea sono arrivate 5 nuove sedie a rotelle grazie alla donazione di una coppia di turisti. L’annuncio via social arriva direttamente dalla dirigente del reparto Mylena Molina: «Ringrazio di cuore Michele e sua moglie Luisa per la donazione di cinque carrozzine per trasporto pazienti». Un’offerta che non nasce per caso, ma dopo un’esperienza vissuta al nosocomio della cittadina turistica del Vibonese. I coniugi, una coppia in vacanza nella Perla del Tirreno, hanno accompagnato nelle scorse settimane la mamma in Pronto soccorso a Tropea. «Dovendola adagiare per la deambulazione su una carrozzina, la coppia ha notato che non solo quella, ma tutte le sedie a rotelle erano ridotte in condizioni pietose e indecenti (forse questo è il termine più giusto). Rientrati a Torino – scrive la dottoressa – si sono subito adoperati affinché tramite donazione potessero arrivare cinque nuove sedie a rotelle esclusivamente per il pronto soccorso di Tropea».

Una storia di altruismo e solidarietà. E se da una parte, come auspica la stessa dirigente, l’iniziativa «potrebbe servire da viatico per altre donazioni, dall’altra vorrei che sia un monito per l’Asp di Vibo Valentia dove la richiesta di semplici presidi – non parlo solo di carrozzine – è un’impresa».