Tomao nuovo commissario dell’Asp di Vibo, la Cisl: «Subito tavolo di confronto per analizzare criticità e soluzioni»

La Cisl Magna Grecia, la Fp Cisl Magna Grecia e la Cisl Medici Magna Grecia rivolgono il loro benvenuto al nuovo commissario dell’Asp di Vibo Valentia, Gianfranco Tomao, con l’auspicio che «il suo insediamento possa rappresentare l’inizio di una fase nuova per il territorio». Tomao succede a Vittorio Piscitelli, in carica dall’ottobre scorso dopo lo scioglimento dell’Asp per infiltrazioni mafiose, e rimosso nei giorni scorsi.

«La sanità vibonese – spiegano i segretari generali delle tre sigle sindacali Daniele Gualtieri, Antonino D’Aloi e Luciana Carolei – vive da anni una situazione di forte criticità: tra le ultime realtà per livelli di prestazioni, per fondi assegnati e per qualità dei servizi. È necessario avviare un approccio fondato su dialogo, confronto costruttivo e collaborazione con le parti sociali, per affrontare con pragmatismo le tante emergenze e dare risposte concrete ai cittadini, in particolare a quelli più fragili. Il territorio vibonese merita pari dignità e pari diritti rispetto alle altre realtà».

I sindacati dunque ringraziano il commissario uscente Vittorio Piscitelli per «il lavoro svolto in un contesto difficile». «In questa nuova fase – proseguono i segretari – sarà fondamentale la rete e una sinergia maggiore rispetto al passato con la Regione Calabria e con l’Ufficio del Commissario alla Sanità, affinché vengano garantite all’Asp di Vibo risorse adeguate, sia in termini economici che di personale, indispensabili per garantire servizi efficienti e di qualità. Per questo auspichiamo che, una volta completato l’insediamento del nuovo commissario, si possa avviare al più presto un tavolo di confronto per analizzare insieme le criticità, definire priorità e individuare soluzioni condivise. Solo lavorando tutti insieme – istituzioni, organizzazioni sindacali, operatori sanitari e comunità – sarà possibile risollevare un sistema sanitario che deve tornare a essere presidio di salute, sicurezza e fiducia per tutti i cittadini».