Coronavirus: due nuovi casi in Calabria, uno a Crotone, l’altro a Reggio

Si tratta di un paziente anziano affetto da patologia pregressa e di una donna 60enne

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Aumenta il numero dei contagiati da Covid 19 in Calabria. Gli ultimi casi si sono registrati nella tarda serata di ieri a Crotone ed a Reggio Calabria. Il tampone esaminato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro è risultato positivo per una donna di 60 anni di Crotone proveniente dal Nord Italia che è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale del capoluogo di regione. Tutte le persone che sono venute in contatto con la signora ed i familiari sono stati posti in isolamento domiciliare con monitoraggio quotidiano e saranno sottoposte ad esami per verificare eventuali contagi. Le condizioni della paziente, fanno sapere dall’Asp, sono stazionarie.



Un nuovo caso di coronavirus anche a Reggio Calabria. Si tratta di un paziente anziano, affetto da patologia pregressa, risultato positivo agli esami virologici. Al momento non necessita di alcun supporto respiratorio.

Nessuno dell’entourage e della stretta cerchia di familiari e conoscenti presenta sintomatologia, ma per precauzione sono stati tutti messi in quarantena. Con quest’ultimo caso, salgono a quattro i contagiati nella città di Reggio Calabria. LEGGI ANCHE: Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: «Tutta Italia zona rossa» – Video

Informazione pubblicitaria

Coronavirus, la Prefettura di Vibo attiva controlli contro speculazione prezzi