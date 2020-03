Coronavirus, il numero dei contagiati a Vibo: otto i casi positivi

Salgono a 16 in un colpo solo le persone colpite dal Covid 19 nella provincia vibonese: è questo il responso degli ultimi tamponi eseguiti dal Pugliese di Catanzaro

di Luana Costa





Aumenta il numero dei contagi nell’area centrale della Calabria. Gli ultimi tamponi eseguiti nel laboratorio analisi dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro confermano un aumento complessivo delle positività.



Nella provincia di Catanzaro risultano 7 nuovi casi di persone affette da Covid 19, per un totale di 34 sino ad oggi; nella provincia di Crotone sono 6, per complessivi 45; mentre in quella di Vibo Valentia restano in totale 8 i contagi accertati.



Un errore nel conteggio dei casi positivi relativi al Vibonese, aveva in un primo momento lasciato intendere che si trattasse di 8 nuovi casi, mentre, in realtà, si tratta dei pazienti positivi già accertati nei giorni scorsi.



Complessivamente, il numero totale delle persone contagiate sino ad oggi sono 87 nell’intera area centrale della Calabria.



