Coronavirus Vibo, tampone positivo: altri due contagiati

Si tratta dei componenti dello stesso nucleo familiare di Piscopio che aveva già fatto registrare tre positivi al Covid-19. Sale a 10 in tutta la provincia il numero di casi

Due nuovi casi di positività al Coronavirus si sono registrati nella giornata odierna. Entrambi nel comune di Vibo Valentia, come confermato dal sindaco Maria Limardo. Si tratta degli altri due componenti della famiglia di Piscopio che aveva già fatto registrare tre positivi nei giorni scorsi, questi ultimi di ritorno dalla Lombardia. Salgono dunque a dieci i contagiati in provincia di Vibo Valentia, con i primi due di Filandari, uno a Nicotera ed un altro a Briatico, cui si aggiungono gli altri: uno a Vibo città e tre a Piscopio, e i due di oggi, i due figli, componenti dello stesso nucleo familiare.



Il riscontro agli ultimi due casi è stato dato dalla positività dei tamponi spediti dall’Azienda sanitaria al laboratorio di Virologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. I due contagiati si troverebbero in isolamento domiciliare. SEGUONO AGGIORNAMENTI