Coronavirus, riapre il Pronto soccorso di Serra San Bruno

A darne notizia è il consigliere regionale Luigi Tassone. Da domani operativa anche la tenda pre-triage

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«Il Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno riapre da stasera, mentre da domani mattina sarà operativo il pre-triage». Il consigliere regionale Luigi Tassone riferisce i risultati dell’interlocuzione con i vertici dell’Asp di Vibo Valentia e con il responsabile della gestione dell’emergenza e, in particolare, specifica quanto è stato disposto a seguito della missiva inviata anche al prefetto.



Coronavirus, il bollettino della Regione. Nuovi casi positivi a Vibo



Coronavirus Vibo Valentia, le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale



«Nelle ore diurne – spiega Tassone – la valutazione epidemiologica avverrà nell’apposita tenda. Nel caso in cui non vengano riscontrati sintomi da infezione da Covid-19, il medico in servizio farà accedere il paziente in Pronto soccorso, dove un infermiere eseguirà su disposizione dello stesso medico gli esami laboratoristici e strumentali idonei per il caso clinico con le consulenze pertinenti. Nelle ore notturne il paziente che farà ricorso alla struttura ospedaliera verrà sottoposto al pre-triage all’ingresso con misurazione della temperatura e indagine anamnestica epidemiologica con rilievo dei sintomi. In caso di paziente con sospetti criteri di infezione da Covid-19 verrà continuato il percorso diagnostico terapeutico in tenda».



Coronavirus, nuovo caso in provincia di Vibo Valentia



Coronavirus, “blindati” numerosi paesi in provincia di Vibo Valentia