Coronavirus, sale a 20 il bilancio dei contagiati in provincia di Vibo

Dopo i tre casi di Serra ne spuntano altri tre: due nel capoluogo e uno sulla costa, tutti in stato di quarantena domiciliare

Aumentano i test effettuati ed aumentano i risultati positivi. In provincia di Vibo Valentia sale a venti il numero dei contagiati da Coronavirus, con gli ultimi tre giunti intorno alla mezzanotte. A confermare la notizia è anche il sindaco Maria Limardo, che comunica come di questi, due risiedano nel territorio comunale di Vibo ed uno in provincia. Per l’esattezza, si tratta di altre due persone della frazione Longobardi e di una a Ricadi. Tutti si trovano in quarantena domiciliare, e tutti sarebbero stati al Nord recentemente. Dopo i tre casi di Serra San Bruno di ieri, dunque, altri tre si vanno ad aggiungere alla conta dei positivi al Covid-19.



