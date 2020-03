Una nave ospedale al porto di Gioia Tauro, si attende l’ok della Regione

Il patron di Msc Gian Luigi Aponte ha dato il via libera per il presidio galleggiante che servirà a far fronte all'emergenza coronavirus

Il patron di Msc Gian Luigi Aponte e a capo della società terminalista del porto di Gioia Tauro, ha risposto al sindaco Aldo Alessio che aveva chiesto all’armatore di mettere a disposizione una nave da trasformare in ospedale per fare fronte all’emergenza coronavirus.



«In riscontro alla sua lettera – scrive Aponte – le confermo di aver dato istruzioni all’amministratore delegato di Gnv (Grandi navi veloci del gruppo Msc) Matteo Catani di mettersi in contatto con lei al fine di valutare la possibilità di posizionare una nave RoPax nella vostra regione nel porto di Gioia Tauro».



L’amministratore delagato Matteo Catani ha effettivamente chiamato Alessio per confermare la disponibilità del gruppo ad inviare una nave a Gioia Tauro. Naturalmente, un accordo del genere deve essere concordato con «l’autorità sanitaria della Calabria». Alessio sta cercando quindi contatti con la governatrice calabrese Jole Santelli o con il commissario straordinario Saverio Cotticelli per convincerli ad allestire questo eventuale presidio sanitario con almeno mille posti letto. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la risposta della Regione.



Quella di Gioia Tauro sarebbe la seconda nave ospedale in Italia dopo quella ormeggiata alla banchina Colombo della stazione marittima di Genova: il traghetto Gnv Splendid ospiterà 25 pazienti che dovranno passare la convalescenza in quarantena. Il gruppo Msc è già presente a Gioia Tauro, dove controlla il terminal portuale.



Consenso all’operazione arriva anche dalle sigle sindacali. «Vogliamo esprimere – scrivono le segreterie regionali e territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl mare – pubblico apprezzamento per l’adesione del proprietario di MSC, Gianluigi Aponte, alla proposta del sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, di mettere a disposizione una nave da crociera nel porto di Gioia da adibire ad ospedale per l’emergenza Covid19. Grazie alla disponibilità di Aponte, dunque, come è stato fatto a Genova, anche la Calabria potrà utilizzare una nave da crociera con circa 1000 posti letto per affrontare eventuali emergenze. Ci aspettiamo – concludono i sindacati – che il presidente della Regione Santelli esprima presto il proprio assenso».