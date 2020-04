Tac allo Jazzolino, l’annuncio lo fa il sindaco: «È tornata funzionante»

Riparata la strumentazione andata in tilt alcuni giorni fa. Maria Limardo: «Definita la procedura per acquistarne una nuova». Azienda sanitaria non pervenuta…

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Torna operativa la Tac dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, rimasta per alcuni giorni fuori servizio per un guasto. Ad annunciarlo è il sindaco di Vibo Maria Limardo. Lo stesso primo cittadino informa poi dell’avvio di una procedura d’urgenza da parte dell’Asp, d’intesa con la Regione, per l’acquisto di una nuova Tac. Ancora è il sindaco a ringraziare il gruppo imprenditoriale Az Spa, licenziatario del marcio Coop in Calabria, che ha “provveduto a donare al nostro ospedale il noleggio, per la durata di tre mesi, di un macchinario per Tac modello Somatom go.Now della Siemens, che sarà consegnato a breve”.



È dunque ancora una volta il sindaco della città capoluogo a farsi portavoce delle questioni sanitarie inerenti l’ospedale cittadino. Operazione certamente in buona fede e non peregrina – visto che Maria Limardo riveste anche il ruolo di presidente della Conferenza dei sindaci sulla sanità -, certamente dettata dalla grave emergenza in corso, ma che “approfitta” del vuoto lasciato dall’Azienda sanitaria provinciale che su questa e altre importanti questioni tarda a far sentire la sua voce.



Tac non funzionante all’ospedale di Vibo Valentia