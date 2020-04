Coronavirus, consegnati allo Jazzolino di Vibo 5 ventilatori polmonari

Sono l’ultimo frutto della proficua raccolta fondi avviata dall’associazione Valentia in collaborazione con Calabriafood e Welcome to favelas

Cinque ventilatori polmonari destinati a contrastare l’emergenza del Covid-19 in dono all’ospedale Jazzolino di Vibo. Sono il frutto, l’ultimo, della raccolta fondi avviata dall’associazione Valentia in collaborazione con Calabriafood e Welcome to Favelas Vibo, che ha già reso disponibili per il presidio sanitario cittadino numerosi dispositivi di protezione individuale e attrezzatura medica di vario tipo.



L’ultima donazione è stata consegnata nelle mani del direttore sanitario Michelangelo Miceli che, si spiega in una nota, «dall’inizio dell’emergenza si è dimostrato disponibile e vicino ai ragazzi dell’associazione, per le varie donazioni effettuate, quasi a cadenza quotidiana».



Quindi, il presidente di Valentia, Anthony Lo Bianco, precisa: «Si tratta di strumenti all’avanguardia che potrebbero risultare cruciali al fine di fronteggiare un eventuale picco nella nostra provincia. Ci teniamo a ringraziare nuovamente i vari donatori, imprese ed istituzioni aderenti all’iniziativa; al termine dell’emergenza informeremo in modo dettagliato la popolazione sui grandi aiuti ricevuti da alcuni imprenditori: senza il loro aiuto e supporto, tutto questo non sarebbe stato possibile. Il mio pensiero va principalmente a Pippo Callipo, re del tonno, che insieme alla sua famiglia ha aderito a tale nostra raccolta fondi, per il bene del territorio, dimostrando notevole vicinanza e attaccamento alle sorti della nostra provincia».



