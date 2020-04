Coronavirus Calabria, impennata di contagi dal focolaio di Torano Castello

Bollettino della Regione: ben 36 dei 46 nuovi casi provengono dalla Rsa Villa Torano. Situazione stabile nel Vibonese

Consueto bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 19.209 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.009 (+46 rispetto a ieri), quelle negative sono 18.200. Dei 46 positivi rilevati in data odierna, 36 appartengono al focolaio di Torano Castello (Cs) e si aggiungono ai 22 notificati il giorno 14 aprile. Sono in corso di verifica ulteriori tamponi nella Rsa di Torano.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 60 in reparto; 2 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 27 guariti; 25 deceduti. Cosenza: 47 in reparto; 3 in rianimazione; 264 in isolamento domiciliare; 20 guariti; 21 deceduti. Reggio Calabria: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 192 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti*. Crotone: 15 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 7 guariti; 6 deceduti. [Continua]

«Nel bollettino di ieri – precisa la Regione – sono stati inseriti otto positivi relativi all’Asp di Reggio Calabria, ma si trattava di casi già noti (secondo e terzo tampone), per cui nella stesura del report odierno è stato rettificato il dato. È in corso un’ulteriore verifica ottenuta incrociando i dati provenienti dai laboratori, dal Dipartimento di Prevenzione e dai Reparti di Cura, in maniera da appurare eventuali, seppur minime, discrepanze».

I soggetti in quarantena volontaria sono 7232, così distribuiti: Cosenza: 1560; Crotone: 1478; Catanzaro: 1677, Vibo Valentia: 470; Reggio Calabria: 2047. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.902.

*Nelle statistiche della Regione manca un decesso registratosi a Catanzaro ma relativo ad un cittadino del Vibonese