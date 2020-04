Coronavirus Calabria, ancora un giorno senza contagi nel Vibonese

Lo si evince dal bollettino quotidiano della Regione Calabria che rettifica il dato di ieri: sono 991 le persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Consueto bollettino della Regione sull’emergenza coronavirus. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 20.131 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 991 (+16 rispetto a ieri), quelle negative sono 19.140. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 60 in reparto; 1 in rianimazione; 86 in isolamento domiciliare; 31 guariti; 26 deceduti. Cosenza: 43 in reparto; 3 in rianimazione; 274 in isolamento domiciliare; 24 guariti; 21 deceduti. Reggio Calabria: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 162 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 5 in reparto; 52 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 5 deceduti*. Crotone: 14 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 6 deceduti.



Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dei 46 positivi rilevati in data 16 aprile 36 appartengono al focolaio di Torano e si aggiungono ai 22 notificati il giorno 14 aprile. I dati che riguardano il focolaio di Torano potranno subire modifiche essendo in corso screening e verifiche effettuati in tre laboratori diversi.



Dalla verifica in corso è risultato che i positivi “di controllo” sono stati comunicati come “primi positivi” a Reggio Calabria, pertanto in data odierna si rettifica il dato. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.211, così distribuiti: Cosenza: 1.496, Crotone: 1.497, Catanzaro: 1.701, Vibo Valentia: 470, Reggio Calabria: 2.047. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.145.



*Nelle statistiche della Regione manca un decesso registratosi a Catanzaro ma relativo ad un cittadino del Vibonese