Sanità, il Cup “non risponde”. Il Codacons: «L’Asp deve chiarire»

L’associazione dei consumatori: «Situazione inaccettabile, a Vibo il servizio non può essere gestito in questo modo, né si può demandare tutto alle farmacie»

Si sta trasformando in una nuova “piaga” della sanità vibonese, il caso del Centro unico di prenotazione (Cup) al cui numero diversi utenti continuano a chiamare senza ottenere risposta. Ultimo caso registrato, quello di una 83enne cardiopatica. Una situazione sulla quale interviene oggi anche il Codacons, che sottolinea «l’incidenza di tali disservizi sulla salute fisica e psichica tanto del paziente quanto della famiglia dello stesso», essendo evidente che problematiche di natura organizzativa, quand’anche collegabili, seppur in astratto, ad un riassestamento organizzativo post Covid, «non possano e non debbano costituire ostacolo all’esercizio di diritti collegabili alla tutela della salute».

Per tali motivi, l’associazione dei consumatori chiede pubblicamente – riservandosi di intraprendere vie formali con l’Asp competente e gli uffici regionali – alla medesima Azienda sanitaria di «offrire i doverosi chiarimenti e ad ogni modo assicurare alla paziente, per giunta in una situazione di riferita criticità sia anagrafica che fisica, gli accertamenti cui ha bisogno».

Urgono esami per 83enne cardiopatica: il Cup non risponde

Quanto al servizio di prenotazione, in via generale, «si ritiene quanto mai necessario che l’Asp e/o la Regione predispongano un metodo ed un sistema efficiente, al fine di implementare il metodo di prenotazione telefonica, riducendo al minimo – per ovvie esigenze – quello mediante sportelli, e parimenti assicurino un ben più efficace sistema di prenotazione interno al sistema sanitario, senza dover necessariamente demandare alle farmacie incombenze che, anche alla luce dell’emergenza coronavirus, rischiano di favorire assembramenti e comunque – in un territorio come Vibo Valentia – non costituiscono , forse, la forma più efficace per assicurare un servizio agli utenti».