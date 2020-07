Prevenzione oncologica, Pap test gratuito a Soriano e Nicotera

L’Azienda sanitaria provinciale organizza due giornate con personale specializzato che effettuerà l’esame a donne di età compresa tra 25 e 59 anni

Il Centro unico di riferimento aziendale screening oncologici, diretto dalla dottoressa Teresa Landro, ha organizzato due giornate dedicate alla prevenzione oncologica finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della prevenzione stessa. Martedì 14 luglio nell’ambulatorio della struttura sanitaria di Soriano e giovedì 16 luglio nella struttura sanitaria di Nicotera sarà presente, a tale scopo, personale specializzato. Per l’occasione tutte le donne con età compresa tra i 25 e i 59 anni che non hanno mai eseguito il Pap test o che lo abbiano eseguito da almeno tre anni, possono effettuarlo gratuitamente. Per prenotazioni e/o ulteriori informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 0963 962655–962959–962660.