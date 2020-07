Coronavirus, un nuovo guarito a Vibo e un solo “attualmente positivo” in isolamento

Sono 79, in tutta la provincia, le persone dichiarate guarite dall’inizio della pandemia. Oggi in Calabria si registra un solo caso positivo in più legato al focolaio di Cosenza

C’è un solo nuovo caso positivo al Covid-19 in Calabria a fronte di 830 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Numero che porta a 108.451 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Il nuovo caso è legato al focolaio di Cosenza mentre a Vibo Valentia è da registrare un incremento di un’unità nel numero dei guariti (che sono ora 79) e un solo “attualmente positivo” in regime di isolamento domiciliare.



In totale, da inizio pandemia, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 1.239, quelle negative sono 107.241. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 259 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 79 guariti; 5 deceduti.



Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.011.