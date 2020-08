Incinta ma positiva al Covid: trasferita da Vibo a Catanzaro

La donna, giunta al termine della gravidanza, è stata ricoverata nel reparto malattie infettive del Pugliese-Ciaccio

di Daniela Amatruda



Una donna in gravidanza, positiva al Coronavirus, è stata trasferita da Vibo Valentia all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.



La paziente, di origini extracomunitarie, è al termine del periodo di gravidanza. Dopo la presa in carico da parte del personale di ginecologia, che ha eseguito gli esami ed i controlli di routine, la donna è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del nosocomio catanzarese.



Si tratta della prima paziente in gravidanza positiva al Covid in cura a Catanzaro.