Coronavirus Calabria, 12 nuovi casi positivi in tutta la regione

Su 1.165 nuovi tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un positivo in più nel Vibonese posto in isolamento domiciliare

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Sono 12 in più da ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. Lo si evince dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione Calabria. Effettuati ad oggi 129.359 tamponi (1.165 nelle ultime 24 ore), i casi positivi sono in totale 1.316 (+12 rispetto a ieri), quelli negativi 128.043. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 270 guariti; 19 deceduti. Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Provenienti da altra regione o Stato estero: 63. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.624.