Coronavirus Calabria, risale la curva: 19 i nuovi casi positivi

Situazione stabile in provincia di Vibo Valentia dove sono 4 le persone in isolamento domiciliare. Due persone provenienti dal Vibonese sono invece ricoverate a Catanzaro

Sensibile incremento dei casi di coronavirus in Calabria. Sono 19 in più da ieri, secondo il bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Sono 1.134 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, numero che porta a 130.543 in totale i tamponi effettuati dall’inizio dall’emergenza. Le persone risultate positive al coronavirus salgono quindi a 1.335 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 129.208. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti. Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti. Stabile rispetto a ieri la situazione a Vibo Valentia dove si registrano 4 caso in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altra regione o Stato Estero: 65. Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro, 4 sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’Aou. Dei 15 positivi di Reggio Calabria, 4 sono operatori sanitari e 6 non sono riconducibili a focolai noti. I restanti sono riconducibili ad una “festa tra giovani”. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981.