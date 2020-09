Coronavirus Calabria, 19 nuovi casi positivi e un decesso

Deceduto un turista campano ricoverato a Cosenza. Numero record i tamponi processati: 1.954 in più rispetto a ieri

Sono 19 i nuovi casi di positività al coronavirus in Calabria e si registra, purtroppo, anche un nuovo decesso: un turista di origini napoletane in vacanza a Cariati deceduto all’ospedale di Cosenza. Secondo il bollettino regionale (che non dà ancora conto del decesso) ad oggi sono stati effettuati 162.336 tamponi (+1.954 rispetto a ieri). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.596 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 160.940.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 6 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altra regione o Stato estero: 174 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).



Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri all’ospedale di Catanzaro sono sei, di cui cinque non sono residenti. A Crotone sei positivi sono del Cara. A Cosenza cinque casi sono riconducibili a Corigliano Rossano, due sono riconducibili al “focolaio sardo” e per un caso è in corso un’inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria tre casi sono riconducibili al focolaio di Oppido.